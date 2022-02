Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Giovanni Angotzi lascia la moglie Pina e tre figli. Una è Rita, l’ex campionessa di atletica leggera, olimpionica a Seul nel 1988 (in Corea del Sud corse i 200 metri e la staffetta 4×100); gli altri due hanno seguito le orme del padre nei vigili del fuoco: Antonio è in servizio come funzionario al Comando di Nuoro e Giampaolo è in servizio come caposquadra al Comando di Oristano.

“La nostra Associazione nazionale dei vigili del fuoco”, ricorda il presidente provinciale Antonio Ippolito, “lo ricorda come persona di grande valore, indiscusso professionista con attaccamento alla divisa. Un uomo stimato e amato, figura di riferimento e memoria storica. Era andato in pensione nel febbraio del 1989. Dai nostri soci le più sentite condoglianze ai familiari”.

Aveva 87 anni. Cordoglio in città e tra gli ex colleghi

