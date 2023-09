Oristano non è una provincia per sportivi: malinconico 97° posto su 107 in classifica

Oristano

“Il Sole 24 Ore” ha pubblicato l’indagine annuale sull’indice di sportività

Oristano è stata Città dello sport 2019 e vorrebbe difendere la reputazione, ma l’intero territorio provinciale non brilla per vocazione all’attività sportiva. Nella classifica dell’indice di sportività 2023 de “Il Sole 24 Ore” – di cui parla un articolo pubblicato oggi – la provincia di Oristano si è piazzata solo al 97° posto su 107, conquistando 213,2 punti complessivi calcolati su 32 indicatori, raggruppati in quattro categorie. Un punteggio molto basso se si pensa che Trieste, la provincia risultata più sportiva in Italia, ha raggiunto i 1.000 punti.

L’indagine, giunta alla sua 17ª edizione, considera tra l’altro i grandi eventi ospitati, il numero di atleti tesserati e di società sportive, i risultati (individuali e di squadra), l’impegno nello sport paralimpico, gli investimenti, il turismo sportivo e le scuole di formazione.

Analizzando le diverse categorie, Oristano e la sua provincia sono sempre nelle posizioni basse delle classifiche. Come strutture sportive un desolante 101° posto con 249,4 punti (calcolati sulla media nazionale di riferimento). Si sale di 7 posizioni, al 93° posto, se si considerano gli sport di squadra, dove l’Oristanese raggiunge 93,5 punti. Va ancora meglio nella categoria sport individuali: 80° posto, con 225,5 punti. Nella classifica relativa a sport e società, i 240 punti valgono l’87° posto .

In Sardegna peggio di Oristano si piazzano il Sud Sardegna, con 131,9 punti e la penultima posizione nella classifica generale, e il Nuorese, al 105° posto con 140,4 punti.

Ottimo piazzamento di Cagliari, all’11° posto con 699,3 punti. Sassari è intorno a metà classifica, al 52° posto con 420,1 punti.

Sul podio della classifica generale spiccano tre regioni del Nord: oltre al Trentino Alto Adige – con Trento in prima posizione -, il Friuli Venezia Giulia, con il secondo posto di Trieste (a 801,6 punti), e la Lombardia, con Cremona al terzo posto e 780,1 punti.

Roma e la sua provincia sono al 27° posto, con 581,9 punti. Va molto meglio il territorio milanese, al 5° posto con 754,6 punti.

Lunedì, 11 settembre 2023