Oristano, malato di Covid muore al Pronto soccorso

Situazione estrema con un solo medico per 25 pazienti tre dei quali positivi al coronavirus

ORISTANO. Un paziente è morto per covid, ieri venerdì 2 aprile, al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino. Il paziente, le cui condizioni si erano improvvisamente aggravate, è stato portato nel reparto, dove i medici hanno provato a salvargli la vita. Il suo fisico non ha però retto alle complicazioni del covid. Quella di ieri è stata una giornata campale per il Pronto soccorso del San Martino, molto simile a quelle già vissute in autunno, quando l'emergenza era quotidiana.

In reparto, con un solo medico in servizio nelle ore notturne, c'erano 25 pazienti, di cui tre positivi al covid che poi sono stati trasferiti in altre strutture. Quanto accaduto non mancherà di rinvigorire le polemiche per la gestione dell'emergenza sanitaria.