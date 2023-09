Oristano, la sala d'attesa di Pediatria dell'ospedale San Martino si trasforma in un enorme acquario

La sala d’attesa del reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano si trasforma in un enorme acquario che accoglierà i piccoli pazienti che potranno così sognare e fantasticare con la mente in attesa di essere accolti dai medici: nuova opera dell’artista sardo Manu Invisible che, con la sua inimitabile capacità di trasformare pensieri e concetti con segni e colori, ha regalato un angolo di spensieratezza tra sedie e lettini. Oggi l’inaugurazione della raffigurazione che, considerato il luogo e il fine, ha qualcosa di speciale in più: “Ho trasformato le pareti, l’intero soffitto e gli infissi, in un gigantesco acquario dove il protagonista è il bambino e le sfumature iridescenti fanno da sfondo in una pacifica esperienza cromatica” ha comunicato l’artista. È stata la dottoressa Paderi, direttrice del reparto di Pediatria, a chiamare Manu Invisible, “io sto bene, ma i più piccoli costretti da queste parti no, ed è per questo che è sorta l’esigenza di trasformare l’intera sala d’attesa di questo reparto, in una nuova opera all’interno dell’Ospedale di Oristano” spiega sempre Manu. “Acquario cromatico” è il nome dell’opera e ha già richiamato l’attenzione di tutti. “Averti con noi tutta la settimana, vedere con quanta passione ti sei dedicato a rendere più bella la nostra sala d’attesa e a chiacchierare con i bambini, è per noi motivo di grandissimo orgoglio. Siamo onorati di aver conosciuto una splendida persona, generosa e sensibile” ha comunicato il personale del reparto. Basta poco, insomma, per alleviare le sofferenza dei più piccoli che, in attesa di essere visitati e curati potranno immergersi e sognare, con l’immaginazione, di nuotare insieme a tanti piccoli e grandi pesci realizzati solo per loro.