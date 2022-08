Questo virus WND è trasmesso attraverso la puntura di zanzara sia nell’uomo che negli animali. Per l’uomo non esiste un vaccino né una terapia specifica da adottare nei casi di infezione. Anche per questa motivazione è ancora più pressante l’esigenza di rafforzare le attività di disinfestazione, considerata l’assoluta carenza del servizio offerto ed essendo venuta meno ogni azione funzionale a garantire l’igiene e la profilassi sul territorio provinciale”.

Questa situazione, oltre ad aver causato in tutto il periodo forti disagi alla popolazione residente e un grosso danno di immagine al territorio, per la presenza di numerose zanzare e pappataci è aggravata dalla recente comparsa nella nostra Provincia della “west nile disease” o febbre del Nilo.

