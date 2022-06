In ogni caso, il Lungomare di Torregrande è tutelato con vincolo paesaggistico e con vincolo culturale per cui ogni eventuale modifica dev’essere preventivamente autorizzata. Un sussulto di buon senso da parte di amministratori pubblici e progettisti è, comunque, auspicabile”.

Recentemente, è stato approvato il progetto definitivo “Torregrande Sostenibile” concernente la riqualificazione del Lungomare di Torregrande (importo complessivo pari a 5 milioni e 700 mila euro), mentre “l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti procederà all’approvazione delle fasi progettuali previa acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, atti di assenso da parte degli Enti competenti”. La sorte dei filari alberati di Pinus è incerta. La presenza del lungomare alberato è attualmente un innegabile valore ambientale e paesaggistico per Torregrande. Uno dei pochi, per la verità.

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Servizio regionale Tutela del Paesaggio per la Sardegna centrale, il Comune di Oristano, l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.

