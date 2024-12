Il Comune di Oristano ha avviato il pagamento delle prime mensilità del Reis (Reddito di Inclusione Sociale) per l’anno 2024/2025, destinato ai beneficiari selezionati in base alle linee guida regionali. La misura, introdotta per contrastare la povertà, si articola in un contributo economico che integra una componente progettuale, finalizzata alla realizzazione di progetti di inclusione sociale.

Il sindaco Massimiliano Sanna, insieme all’assessore ai Servizi Sociali Carmen Murru, ha sottolineato l’importanza del Reis come strumento di supporto alle famiglie in difficoltà, precisando che il progetto non si limita a un aiuto economico, ma comprende anche servizi e interventi assistenziali orientati a favorire l’inclusione sociale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di lotta alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale, rispondendo così alle esigenze di chi si trova in una situazione di fragilità economica.

Il Reis (Reddito di Inclusione Sociale) è una misura regionale istituita per contrastare la povertà e promuovere l’inclusione sociale. Prevede un contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà, accompagnato da un progetto di inclusione che offre servizi e interventi assistenziali. Il programma è strutturato su due componenti: una finanziaria, che fornisce un sostegno economico diretto, e una progettuale, che include attività orientate a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale dei beneficiari. L’obiettivo è sostenere i nuclei familiari vulnerabili, aiutandoli a superare la condizione di povertà e favorendo il loro reinserimento nella società.