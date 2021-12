“La firma del documento”, ha precisato il prefetto Stelo, “costituisce la pre-condizione per poter presentare le domande di ammissione ai finanziamenti statali stanziati per il 2021 per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, espressamente riservati ai comuni sottoscrittori del patto che abbiano individuato questi sitemi quale prioritario obiettivo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria”.

Nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto ieri dal prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, sono stati sottoscritti i patti per la sicurezza urbana con i sindaci dei sei centri interessati.

Siglati in Prefettura i patti per la sicurezza urbana. Coinvolti anche Cabras, Assolo, Curcuris, Sini e Tramatza

Fabrizio Stelo

Oltre all’approvazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il via libera ai progetti è subordinato a una positiva valutazione da parte di una Commissione ministeriale.

