Oristano anche quest’anno è la provincia più sicura d’Italia

Oristano

La fotografia del 2023 secondo la consueta analisi de “Il Sole 24 Ore”

Oristano anche nel 2023 si conferma la provincia più sicura d’Italia. La fotografia sull’esposizione dei territori alla criminalità è pubblicata dal Sole 24 Ore che in Italia assegna a Milano la maglia nera per numero di reati denunciati: con 6991,3 denunce ogni 100mila abitanti il capoluogo lombardo è ancora una volta quella con il più alto indice di criminalità davanti a Rimini e Roma.

I dati fotografano i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Per elaborare le classifiche provinciali, il numero dei segnalazioni rilevate è stato rapportato alla popolazione residente della provincia (Istat al 1 gennaio di ogni anno).

La provincia in Sardegna dove si registra il maggior numero di denunce è Sassari, al 60esimo posto. Vengono poi Nuoro al 86esimo; Cagliari (88esima) e infine Oristano che con 1.658,1 denunce registrate ogni 100mila abitanti è al 106esimo posto, ultima della classifica nazionale e conseguentemente, in base ai dati, la provincia più tranquilla d’Italia.

In un quadro complessivo positivo, la statistica indica anche qualche dato preoccupante: Oristano è settima per i tentati omicidi con 5 denunce (3,2 ogni 100 mila abitanti) e nona per gli omicidi volontari consumati con due denunce (1,3 delitti per 100mila abitanti).

Oristano è la provincia più sicura d’Italia per i furti (106esima con 344,1 denunce ogni 100 mila abitanti) e le lesioni dolose (106esima e 54,5 denunce ogni 100 mila abitanti), seconda per le estorsioni, truffe e frodi informatiche, riciclaggio e impego di denaro e ai primissimi posti per incendi, rapine e contraffazione di marchi e prodotti industriali.

“I dati si riferiscono alla provincia, ma come sempre è rilevante il peso della città capoluogo dove si concentrano servizi e popolazione”, commenta il sindaco Massimiliano Sanna. “Oristano è da tanti anni ai vertici di questa speciale statistica e si conferma città virtuosa. È un primato che conforta anche se non tutti i cittadini percepiscono questa condizione. Anche qui da noi succedono cose spiacevoli, cose di poco conto rispetto a altre realtà, ma che comunque dimostrano che i problemi ci sono anche qui”.

Per il sindaco Sanna il titolo “Oristano città tranquilla” può essere una importante leva anche per l’economia: “Un territorio sicuro, al riparo dalla criminalità organizzata, può rendere appetibile il territorio agli investitori. Non ci sono grandi episodi di devianza, non c’è la grande criminalità organizzata. Ci sono le condizioni ideali perché un imprenditore possa investire senza problemi e anche nel turismo possiamo avere target di clientela familiari, che possano essere attratti dalla tranquillità della zona”.

Lunedì, 9 ottobre 2023