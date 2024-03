Oristano, al via le iscrizioni al corso di canto corale

Group Of School Children Singing In Choir Together La Scuola Civica di Musica di Oristano riapre le iscrizioni al tanto atteso corso di canto corale, rivolto a voci bianche, giovanili e adulti. Un’opportunità per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al meraviglioso mondo del canto corale o approfondire le proprie competenze nel settore. Grazie all’esperienza e alla competenza del docente Michele Turnu, gli iscritti avranno l’occasione di sviluppare le proprie abilità vocali e di esplorare la bellezza e l’armonia della musica corale. Le lezioni si svolgeranno con una frequenza settimanale, della durata di un’ora, e potranno essere seguite il martedì pomeriggio o il sabato mattina, dal 2 aprile fino a giugno 2024. I corsisti potranno immergersi completamente nell’arte del canto corale presso la sede della Scuola Civica di Musica di Oristano, in un ambiente stimolante e accogliente. Per ulteriori informazioni e per procedere con le iscrizioni, è possibile contattare la segreteria della Scuola Civica di Musica di Oristano nei giorni di lunedì, mercoledì

