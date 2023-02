Oristano, 13 stelle infilzate alla Sartiglia: delusione e fischi per le pariglie

Una Sartiglia a due facce: buoni numeri per quanto riguarda le presenze, con più di 25mila persone assiepate lungo il percorso e in tutta Oristano, per le stelle, 13 quelle infilzate, critiche e lamentele invece per le pariglie. Due stelle sono state infilzati da Danilo Casula, il componidori dell’edizione della rinascita dopo gli anni del Covid. Domani nuovo atto, c’è la gara del Gremio dei Falegnami. Andata in soffitta la parte dei Contadini, resta la delusione per le esibizioni a cavallo, giudicate dal pubblico troppo poco belle e coinvolgenti. Fischi e tanta delusione, unite al ritardo nella tabella di marcia, che hanno portato gli organizzatori a interrompere lo show due ore in anticipo rispetto al previsto.