Oristano

Hanno versato più di 200 mila euro, ma i quantitativi di pellet ordinati on line non sono mai arrivati. Una grande truffa dietro alla quale secondo i carabinieri delle stazioni di Seneghe, Marrubiu e Solarussa e della Compagnia di Oristano, ci sono 39 persone residenti nelle province di Napoli e Caserta, che sono state denunciate per truffa aggravata e continuata e sostituzione di persona.

Prendendo spunto da una segnalazione del gruppo Facebook “Segnalazioni truffe vendite pellet”, i militari hanno sviluppato un’indagine durata due mesi e che ha portato ad individuare più di 30 siti internet utilizzati per il grande raggiro. Erano stati realizzati utilizzando e reclamizzando nomi e riferimenti di alcune ditte del settore, ignare di ciò. Venivano proposte offerte davvero allettanti, specie di questi tempi con il pellet introvabile a causa della guerra in Ucraina e non solo.

In tanti sono cascati. Hanno versato i soldi, ma non hanno mai ricevuto la merce ordinata. Inutile protestare. Indirizzi email e numeri di telefono indicati nei siti erano inesistenti.

I carabinieri dopo la segnalazione hanno svolto un’attività di indagine partendo da coloro che avevano acquistato i domini e gli spazi web per realizzare i siti e dai conti bancari dove i soldi degli ordini andavano a finire. Da qui l’identificazione di 39 persone denunciate alla procura di Santa Maria Capua Vetere. I carabinieri hanno chiesto anche l’oscuramento dei sirti internet.

