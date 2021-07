Oristanese senza anestesisti. Obinu attacca i politici: “Dimettetevi”

Oristano

Presa di posizione del segretario provinciale del sindacato anestesisti AAROI – EMAC

Riceviamo e pubblichiamo

È incredibile. Era il nove giugno, tutti sereni intorno ad un tavolo virtuale, i rappresentanti sindacali della sanità oristanese, il prefetto, il dottor Temussi, il mese prima con l’assessore Nieddu, impegni, parole… sul fatto che si stesse cercando una soluzione per trattenere o far venire gli anestesisti ad Oristano.

Ed ora, non solo nessuna soluzione per gli anestesisti attuali, ma abbiamo perso in un colpo solo chi si sarebbe specializzato nei prossimi due anni…

Fateci un favore, Temussi, Nieddu, i Consiglieri Regionali della maggioranza eletti nell’oristanese, gli Assessori Regionali espressi dall’oristanese, dimettetevi, tornatevene al vostro lavoro se ne avete uno, o trovatevelo, la politica non fa per voi, non ne siete capaci.

Chiedete al professor Terragni come si fa ad ottenere gli anestesisti, forse ve lo spiega, ma non so se lo capirete!

Giuseppe Obinu – Segretario provinciale Sindacato anestesisti AAROI – EMAC

Venerdì, 23 luglio 2021