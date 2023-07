Oristanese e Ungheria sono più vicini grazie a un protocollo di intesa sottoscritto dal Distretto rurale Giudicato di Arborea

Palmas Arborea

Il presidente Pier Paolo Erbì traccia la strada: “Questo accordo apre importanti opportunità per il nostro tessuto produttivo”

Un protocollo di cooperazione tra la Camera di Commercio Italo Ungherese e il Distretto rurale Giudicato di Arborea che prevede l’organizzazione di eventi di promozione e commercializzazione dell’offerta di prodotti e servizi.

L’accordo a sostegno delle imprese dei 22 Comuni soci del Distretto, è stato firmato a margine di un evento organizzato da ComAgro-Sardo e dalla Camera di Commercio Italo Ungherese presieduta da Dino Puscedddu, imprenditore emigrato in Ungheria 28 anni fa. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i prodotti di nicchia del territorio distrettuale, alla presenza di numerose autorità fra i quali il ministro dell’Agricoltura ungherese Istvan Nagy, il segretario di Stato Nobilis Marton, l’ambasciatore d’Italia presso il governo ungherese Manuel Jacobelli, il presidente del Consiglio regionale della Contea di Nògràdkovesd Skuczi Nandor e il sindaco della comunità Gyurek Laszlò, oltre a numerosi altri sindaci e diversi rappresentati del sistema imprenditoriale e finanziario.

“Si tratta del primo accordo di valenza internazionale”, ha dichiarato Pier Paolo Erbì, vicesindaco di Santa Giusta e presidente del Distretto rurale, “apre importanti orizzonti per il nostro tessuto produttivo. Nel corso dell’evento abbiamo potuto riscontare l’interesse per le nostre produzioni agroalimentari e per l’offerta turistica da parte dei buyer ungheresi. Ora le imprese del territorio potranno esportare direttamente secondo un ricco catalogo di prodotti grazie alle facilitazioni offerte della Camera di Commercio Italo Ungherese con la quale ho sottoscritto, a nome del direttivo, un preciso protocollo di cooperazione a tutto campo”.

Della delegazione sarda faceva parte anche Luigi Todde, vicesindaco di Samugheo e vicepresidente del Distretto rurale. “Per l’artigianato artistico e le produzioni alimentari si aprono scenari molto interessanti”, ha commentato, “occorre che le imprese concludano con immediatezza la costituzione delle reti territoriali in modo da definire il paniere dei prodotti e le eccellenze da promuovere in Ungheria già dal prossimo mese di settembre”. Sempre secondo Todde “il made in Sardinia ha un forte ascendente nei paesi dell’est e l’Ungheria può rappresentare un trampolino di lancio verso un mercato vastissimo sempre più interessato a prodotti di nicchia e di qualità”.

Insieme a Erbì e Todde era presente Maristella Locci, componente del direttivo del nuovo organismo. “È molto importante rafforzare le relazioni commerciali ma anche quelle culturali”, ha sottolineato Locci, “per questo abbiamo avviato già le procedure organizzative per il primo scambio culturale fra giovani agricoltori del Distretto Giudicato di Arborea e giovani agricoltori ungheresi, con il fine di condividere esperienze e buone prassi anche attraverso attività da svolgersi presso le aziende dei due paesi”. Sempre secondo Locci occorre partire proprio dai giovani per costruire con loro opportunità e una nuova visione dell’integrazione europea basata sul rispetto reciproco e il dialogo fra popoli.

“Vi son ben due compagnie aere che collegano Budapest con la Sardegna con frequenza trisettimanale”, ha aggiunto Erbì. “Gli utenti sono soprattutto famiglie e di giovani interessati all’ospitalità extralberghiera e al turismo salutistico, culturale e gastronomico. Un target che ben coincide con la nostra offerta. Ora le imprese faranno rete e con il supporto del Distretto rurale, dei Comuni e delle Unioni organizzeremo le proposte da promuovere nel prossimo mese di settembre in Ungheria. A breve il Distretto rurale di Arborea sarà impegnato in un articolato programma di eventi sostenuto dall’ufficio sviluppo delle comunità rurali della Regione Sardegna nell’ambito del progetto di tutela della cultura rurale denominato Cuile”.

Il Distretto rurale Giudicato di Arborea è costituito da 22 Comuni della provincia di Oristano e integrato da 25 enti pubblici incluse le Unioni di Comuni dei Fenici, Parte Montis e Media Valle del Tirso Grighine. Fanno parte della rete di privati oltre 300 aziende del primario, trasformazioni agroalimentari e dei servizi. Il Distretto è riconosciuto della Regione Autonoma della Sardegna ed è iscritto al Registro nazionale dei Distretti del Cibo.

Dino Pusceddu, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria è un nome molto noto negli ambienti imprenditoriali. In Ungheria ha creato una solida realtà con Comagro Sardo, oggi leader nella produzione di formaggi a pasta molle. Partito da 16 capi di bestiame, attualmente ne ha 5.000 sparsi su 3.500 ettari e ha 146 impiegati.

Domenica, 9 luglio 2023