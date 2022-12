Nurachi

L’osservazione di Simone Lochi

L’astrofotografo originario di Nurachi Simone Lochi, collaboratore della rivista scientifica Coelum Astronomia e curatore di un blog personale, dal suo profilo social regala la visione di Orione alla comunità del suo paese.

L’esatta proiezione virtuale del cielo notturno dalla piazza principale di Nurachi è stata possibile mediante l’uso congiunto di Google Street View, una foto sferica a 360° e Stellarium.

“Oggi, giorno dell’Immacolata”, ha scritto ieri Lochi, “secondo l’usanza cattolica si fa l’albero e ci si inizia a preparare per le feste natalizie. È un giorno importante per i cristiani in quanto si festeggia la sacralità della madre di Gesù, unica creatura esente dal peccato originale degna di portare in grembo il figlio di Dio. In questa atmosfera di festa voglio fare un dono a chi ha voglia di alzare gli occhi al cielo segnalando un’importante analogia del creato: la culla di stelle più vicina a noi uomini, dove ha origine parte della creazione cosmica, in questi giorni di Avvento ci farà compagnia come la culla della natività, dove giace chi venne per salvare la creazione divina. Parlo della grande nube di Orione, una culla di stelle vera e propria, dove trova massima espressione la potenza della creazione!”.

“Chi oggi si trova a Nurachi”, ha sottolineato ancora l’astrofotografo, “alle 21.15 deve posizionarsi al centro della piazza di Chiesa e guardando il pilastro destro del campanile si volti ancora leggermente a destra: esattamente sopra alla statua del Cristo e l’ulivo scorgerà le tre stelline allineate della cintura di Orione, il famoso cacciatore dei miti greci. Sotto la cintura, al centro della sua spada, quella che sembra una stellina in realtà è il nucleo di una vasta regione di idrogeno spazzata dalle violenti radiazioni di alcune stelle bambine che sono appena nate o che stanno nascendo. Questa regione si chiama trapezio e tra qualche miliardo di anni ospiterà tanti probabili nuovi mondi, e chi lo sa, magari altra nuova vita”.

“E pure”, ha concluso Lochi, “se oggi ci saranno le nuvole, nessun problema. Orione ci farà compagnia per tutte le feste e col passare dei giorni alle 21.15 lo troveremo sempre più spostato a destra, sopra al salone parrocchiale. Con questo auguro buone feste a tutta la mia comunità. Spero che questo regalo vi sia gradito”.

