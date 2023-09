ORGOGLIO SARDO NEL TAIJI QUAN: DUE MEDAGLIE D'ORO NEL CAMPIONATO MONDIALE IN CINA

Tra i protagonisti indiscussi di questa competizione vi sono Beatrice Annis e Matteo Murenu, che hanno conquistato l’oro e si sono fregiati del titolo di Campioni del Mondo nella specialità del Taiji Quan, Stile Chen. Un risultato straordinario che conferma il talento e l’impegno di questi due atleti sardi.

La Nazionale italiana, composta da 21 atleti selezionati dal Commissario Tecnico Maestro Giancarlo Manca, ha dimostrato una grande determinazione e abilità nel corso della competizione.

Tra questi atleti, ben sei rappresentano la Sardegna: Beatrice Annis e Matteo Murenu dell’Accademia Culture Orientali di Cagliari, Sonia Abis, Ivo Zedda, Gianluigi Bisoni e Valerio Zedda della Palestra You Li Tai Kung Fu di Assemini.

La comitiva italiana è partita da Roma il 22 agosto, facendo scalo a Pechino prima di arrivare a Chengdu città della provincia del Sichuan nel sud-ovest della Cina, una città con una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti che ha accolto i Mondiali con grande entusiasmo. Le Nazioni provenienti da tutti e quattro i continenti hanno reso questo evento un vero e proprio spettacolo internazionale.

La Nazionale italiana non ha perso tempo ad entrare in competizione, già il 25 agosto si sono tenute le prime gare e sono arrivati subito 12 medaglie: 6 argento e 6 bronzo. Il secondo giorno, il 26, è stato ancora più ricco di successi, con altre due medaglie d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo.

Ma il giorno clou è stato il 27 agosto, l’ultimo giorno di gare, che ha regalato grandi emozioni agli atleti italiani. Matteo Murenu ha dominato la sua categoria ottenendo la medaglia d’oro, mentre Beatrice Annis si è ripetuta e ha conquistato anche lei la medaglia d’oro, aggiungendo un ulteriore successo al suo già impressionante palmares.

La Nazionale italiana ha dimostrato di essere all’altezza dei migliori atleti mondiali di Kungfu e ha reso il nostro Paese orgoglioso dei suoi talenti. Questi risultati straordinari non sarebbero stati possibili senza la dedizione, l’impegno e la passione degli atleti e di tutto lo staff che li ha accompagnati in questa avventura.

Il Campionato mondiale di Kungfu Championship ha confermato ancora una volta l’eccellenza italiana nelle arti marziali e ha dato una grande visibilità a questa disciplina, richiamando l’attenzione su atleti straordinari come Beatrice Annis e Matteo Murenu, che sono diventati i nuovi Campioni del Mondo nel Taiji Quan, Stile Chen.

L’Italia può vantare una nazionale di Kungfu di altissimo livello e si può sperare che questo successo possa portare ancora più attenzione e risorse a questa disciplina in continua crescita nel nostro Paese.

I Mondiali in Cina sono stati l’occasione per mettere in luce il talento italiano e dimostrare al mondo intero che i nostri atleti sardi sono una grande potenza nel mondo.