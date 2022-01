Qualcuno racconta di aver provato a fare il cambio del medico di famiglia online, ma nell’elenco la nuova dottoressa, Marta Porcu, non compariva: “Ho chiamato l’Asl a Ghilarza per chiedere spiegazioni, mi è stato risposto che non è loro competenza aggiornare l’elenco….”

“Siamo in fila da ore”, lamenta uno di loro, “e sicuramente non tutti tra noi riusciranno a essere assegnati al medico”. Che fine hanno fatto le procedure da completare online, da casa? Sembra di essere tornati alla preistoria del servizio sanitario.

Ghilarza, l'attesa forzata per la scelta del medico

Tra le situazioni più gravi quelle di Norbello, Ula Tirso, Busachi e Ghilarza, per i quali il segretario provinciale Fimmg, Alessandro Usai, aveva proposto che venisse istituito un servizio anche diurno di Continuità assistenziale, autorizzato a prestazioni anche non a carattere di urgenza.

