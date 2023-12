Ore 12.46, è soltanto domenica: caos totale e traffico impazzito in via Roma a Cagliari. Il racconto del capogruppo Pd Fabrizio Marcello: “Sono passato in via Roma. Coda e praticamente tutti fermi nel lato mare di via Roma e in un bel tratto di viale Colombo. Ed è Domenica. Un disastro, povera Cagliari”. Una città letteralmente sbancata dai lavori in corso, dai cantieri in tante strade del centro che stanno mettendo in ginocchio soprattutto i commercianti. Ma anche a dura prova la pazienza degli automobilisti: da via Dante a viale Buoncammino, da via Roma a viale Trieste, le arterie principali sono chiuse oppure disseminate di transenne, col rischio incidenti altissimo. E tra la corsa allo shopping natalizio e la prima domenica con le casette di Natale, l’ingorgo totale è servito.