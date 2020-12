L’ultima parola di Giuseppe Conte. Almeno per l’ultima conferenza stampa del 2020, l’anno nero del Coronavirus. Oggi alle 11 il premier parlerà ai giornalisti e sono possibili anticipazioni sull’anno che verrà, il 2021 della possibile rinascita anche grazie alla campagna di vaccinazione che decollerà da gennaio in poi. Radio Casteddu Online trasmetterà dalle 11 ampi stralci della conferenza stampa di Conte, organizzata dall’Ordine Nazionale Giornalisti. Si parlerà inevitabilmente di cosa potrebbe accadere dal 7 gennaio in poi, quando si potrebbe tornare alla divisione delle Regioni in colori dopo la zona rossa unificata per scongiurare la terza ondata del virus. Delle misure del Recovery Found, dei rapporti traballanti con Renzi e Italia Viva che ha posto ben 61 condizioni precise per restare al governo e non farlo cadere. In particolare attendono notizie i proprietari di bar, ristoranti, palestre e tante altre attività, dalle piscine agli impianti da sci, malinconicamente chiusi da mesi e non certo solo a Capodanno. Conte dovrebbe annunciare ufficialmente anche la riapertura delle scuole il 7 gennaio, con la Dad solo al 50 per cento. In un’ultima conferenza stampa, nell’anno dei Dpcm uno dopo l’altro, quantomai attesa. Per capire se c’è davvero una luce in fondo al tunnel, oltre il 2020 al tramonto.

L'articolo Ore 11, oggi conferenza stampa del 2020 del premier Conte: la diretta su Radio Casteddu proviene da Casteddu On line.