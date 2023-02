Ordini Ingegneri della Sardegna: presidenza della Federazione all’oristanese Giovanna Serra

Oristano

Sostituisce Giuseppe Garau e resterà in carica fino al 2025

L’oristanese Giovanna Serra è la nuova presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna. Già alla guida dell’Ordine di Oristano, Serra sostituisce il cagliaritano Giuseppe Garau e resterà in carica fino al 2025.

Il consiglio direttivo ha poi eletto Angelica Sedda, anche lei di Oristano, come segretaria in sostituzione dell’uscente Angelo Loggia.

“Tra i temi principali da portare avanti ci sono sicuramente l’approvazione di una nuova legge urbanistica e l’applicazione del codice appalti in via di introduzione a livello nazionale”, afferma la nuova presidente, “la cui corretta interpretazione è fondamentale per gli ingegneri che lavorano nella Pubblica amministrazione e per i colleghi liberi professionisti”.

Uno degli altri impegni per la Federazione sarà “il report sui bandi per i Servizi di Ingegneria e architettura e l’attività di segnalazione alle amministrazioni delle anomalie”.

Giovedì, 9 febbraio 2023