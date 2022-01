Le scuole in Sardegna riapriranno il 10 gennaio. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – si legge nel provvedimento- sono sospese per le giornate del 7 ed 8 gennaio 2022. Le medesime riprenderanno il loro regolare svolgimento, salvo nuove differenti determinazioni, a decorrere dal 10 gennaio 2022. Le Aziende Socio-Sanitarie Locali della Regione Autonoma della Sardegna, nei territori di rispettiva competenza, devono curare l’organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche. (AGI)

