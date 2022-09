Ordigno seconda guerra mondiale scoperto in campagne Isili - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato scoperto ieri in località Taccu a Isili. Il residuato è stato visto da un cittadino che ha chiamato il Corpo forestale.

Arrivato sul posto il personale della Stazione forestale di Isili ha transennato la zona, in attesa dell'arrivo dei Carabinieri di Isili e del Nucleo artificieri di Nuoro. Dagli accertamenti è emerso che l'ordigno è un proietto calibro 30 utilizzato come armamento aereo.

Gli artificieri dell'Arma hanno informato i colleghi dell'Esercito che si occuperanno di far brillare l'ordigno.

Fonte: Ansa Sardegna