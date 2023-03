Ordigno inesploso a Sos Enattos, il sito candidato per ET - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 06 MAR - Un ordigno inesploso è stato rinvenuto questa mattina davanti ad uno degli ingressi della minera dismessa di Sos Enattos, a Lula, il sito in provincia di Nuoro candidato ad ospitare in Italia l'Einstein Telescope, il nuovo grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali.

A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bitti, alla guida del capitano Fabrizio Ricciardi, e il Nucleo artificieri del comando provinciale di Nuoro, che hanno già fatto brillare l'ordigno. Sul fronte delle indagini, gli investigatori dell'Arma non potranno contare sulle telecamere di videosorveglianza, assenti in quella zona. C'è da capire se la bomba sia stata collocata per dare un segnale contrario alla nascita di ET a Sos Enattos. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna