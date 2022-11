Ordigno esplode davanti bar a Carbonia, nessun ferito - Sardegna

Un ordigno è esploso durante la notte davanti al bar Annalisa in via Nazionale alla periferia di Carbonia, sulla statale 126. La deflagrazione, avvenuta dopo le 2, ha divelto le due serrande del locale, appartenente ad un 41enne.

L'ordigno, che non ha provocato feriti, era stato, infatti, posizionato all'esterno bar ma nel cortile interno, delimitato da una cancellata.

Sul posto, oltre agli agenti del Commissariato di Carbonia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per risalire all'autore dell'attentato. Verranno anche visionate le immagini delle telecamere di sicurezza del locale.



Fonte: Ansa Sardegna