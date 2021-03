Ora è ufficiale, Villa San Pietro zona rossa per due settimane: “Siamo una comunità unita, ce la faremo”

Villa San Pietro zona rossa per 14 giorni, la sindaca Marina Madeddu: "Chiedo ai cittadini di rispettare le regole. Stiamo pagando le conseguenze della zona bianca, molti contagi sono avvenuti all'interno di nuclei familiari non conviventi".Ora è ufficiale: "Ho emesso l'ordinanza poche ore fa, a decorrere dalla mezzanotte di oggi e fino al 12 aprile. 14 giorni di zona rossa dove saranno aperti i negozi di beni di prima necessità. Abbiamo appena pubblicato l'elenco che fa riferimento alle regole del decreto nazionale. I casi sono 21, 9 negli ultimi due giorni, e sono destinati ad aumentare. Per i vaccini, ho conferma che alcuni over 80 sono stati vaccinati ma non ho ancora conoscenza del numero effettivo dei vaccinati. Sicuramente si sta andando a rilento e può creare disagio doversi recare a Cagliari. Siamo assolutamente indietro. Chiedo tanta collaborazione ai cittadini, molti contagi avvengono all'interno dei nuclei familiari, consanguinei non conviventi".