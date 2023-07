Ora è ufficiale: Shomurodov è il nuovo attaccante del Cagliari

Ora è ufficiale: Shomurodov è un giocatore del Cagliari. Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eldor Shomurodov che si trasferisce dalla Roma in prestito con diritto di riscatto.

Nato a Jarkurgan, in Uzbekistan, classe 1995, con la maglia del Bunyodkor Tashkent – ​​squadra della capitale – colleziona nella massima serie del campionato uzbeko 19 reti in 71 gare. Nell’estate 2017 si trasferisce in Russia: tra fila del Rostov in tre stagioni totalizza 91 presenze con 18 gol e 12 assist.

Una crescita continua. Nell’ottobre 2020 viene acquistato dal Genoa e l’impatto con la Serie A è subito positivo: segna la sua prima rete il 30 novembre contro il Parma; il 15 maggio 2021 arriva anche la prima doppietta, realizzata contro l’Atalanta e chiude la stagione con 32 gare e 8 reti. A suon di prestazioni arriva così alla Roma: con i giallorossi in una stagione e mezzo totalizza 48 presenze, 6 reti con altrettanti assist e conquista la Conference League 21/22. Nell’ultima parte della scorsa stagione gioca in prestito tra le fila dello Spezia dove realizza 16 presenze, 1 gol e 2 assist. Con la nazionale uzbeka, di cui è capitano, ha sinora totalizzato 37 reti in 65 gare.

Punta centrale, 190 centimetri di altezza, è un attaccante moderno che ama svariare su tutto il fronte del reparto avanzato, attaccando la profondità e liberando gli spazi per i compagni. Forte atleticamente, grande corsa, con le sue accelerazioni e progressioni palla al piede sa ribaltare velocemente il fronte del gioco: il suo dinamismo, il dribbling, la tecnica, gli permettono di puntare con efficacia verso la porta per andare alla conclusione o all’occorrenza cerca l’assist per il compagno di squadra. È il primo calciatore uzbeko nella storia del Cagliari: “Benvenuto in rossoblù, Eldor”, scrive il Cagliari.