Opposizione all’attacco: “Il sindaco verifichi se esiste ancora una maggioranza”

Terralba

Chiesta la convocazione del consiglio dopo le defezioni nella coalizione che sostiene la giunta

La convocazione in tempi brevi del consiglio comunale è stata richiesta dai consiglieri di opposizione al Comune di Terralba del gruppo “Insieme per Terralba”, Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris, Gabriele Espis e Luca Marongiu. La richiesta arriva all’indomani della nuova defezione nella maggioranza con l’uscita del consigliere Fabrizio Marcias, che segue di pochi giorni quella di Loredana Sanna. Chiedono i consiglieri di opposizione che “il sindaco, prendendo atto della situazione verifichi se esiste ancora una maggioranza o se i continui mal di pancia non coinvolgano anche altri esponenti così come pare di essere”.

“Che la maggioranza di questa nuova legislatura avesse dei problemi interni lo avevamo intuito da mesi”, si legge in una nota diffusa dai consiglieri del gruppo “Insieme per Terralba”. “Il ruolo politico di essa, come più volte segnalato da noi consiglieri di opposizione, affonda a tutto vantaggio degli assessori, relegando ad un ruolo marginale quello dei consiglieri di maggioranza seppur validi e motivati. Così il gruppo che 18 mesi fa pareva coeso, oggi inizia a mostrarsi in tutta la sua debolezza”.

“Quello che stupisce, invece è la dichiarazione del Sindaco Pili che oggi appare in grossa difficoltà e che afferma di non accorgersi del malcontento generale dei suoi consiglieri, ci chiediamo allora se si renda conto del malcontento dei cittadini”, si legge ancora nel documento. “Siamo convinti che arriveranno altre sorprese per la cittadina nei prossimi mesi, ad iniziare da nuovi proclami e promesse elettorali quando si presenteranno le elezioni regionali e poi quelle provinciali e non ci meraviglieremo se qualcuno, fiutando l’aria che tira in paese, abbandoni la carica comunale per tentare una sistemazione negli scranni del Consiglio Regionale o in quelli del riesumato Consiglio Provinciale , decretando la fine della legislatura”.

“Noi continueremo a vigilare”, conclude la nota dei consiglieri di opposizione, “smascherando questa politica e proponendo soluzioni ai tanti problemi che la cittadina vive ogni giorno con uno sguardo al futuro per migliorare quella che è e rimane il secondo paese più popoloso della provincia di Oristano”.

Domenica, 20 agosto 2023