(ANSA) - CAGLIARI, 18 OTT - Un "disastro su tutta la linea" e un racconto di risultati che "non corrispondono alla realtà". È il commento unanime, tradotto in una mozione presentata oggi, dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale in merito alla classificazione BBB+ del rating della Sardegna, elaborato dall'agenzia anglo-americana Fitch, e alle parole di grande soddisfazione espresse nei giorni scorsi dal presidente della Regione Christian Solinas.

Nella mozione, firmata da tutti i gruppi del centrosinistra, si chiede al governatore e alla Giunta di "riferire punto per punto e con dati concreti alla mano, alle imprese, alle famiglie e ai sindaci sui risultati più importanti ottenuti dal 2019 ad oggi" e sulla "presunta nuova affidabilità acquisita dalla Regione da lui guidata". "La Regione ha un ottimo rating perché non spende i suoi soldi - spiega il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, illustrando la mozione alla stampa -: un avanzo di 78 milioni significa incapacità della pubblica amministrazione, di cui certo non ci si può vantare in questi tempi. Solinas - ha chiarito Ganau - racconta di aver dato risposta a cittadini e imprese sulle difficoltà nate dagli effetti della pandemia, ma i sardi aspettano ancora la liquidazione di quanto dovuto".

L'elenco è lungo, in mezzo ci sono gli agricoltori "che non ricevono gli indennizzi in tempi certi", lo spopolamento, per il quale sono state individuate "soluzioni effimere" e naturalmente la sanità. "Sentir parlare di conti in ordine in una Regione in cui imprese e famiglie non hanno i conti in ordine, è stato un clamoroso boomerang - sostiene il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus - la Regione accumula un avanzo perché non è in grado di approvare per tempo i bilanci per incapacità gravissima della Giunta".

"Il rating - aggiunge il presidente del gruppo del M5s, Roberto Li Gioi - valuta l'affidabilità della macchina amministrativa non di quella politica, il dato ricavato dall'agenzia Fitch per avere effetti concreti sulla nostra economia deve essere accompagnato da politiche economiche che trasformino questi numeri in vantaggi reali". (ANSA).



