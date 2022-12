Opere incompiute ed edifici abbandonati, da Pirri numerosi solleciti al comune di Cagliari

Opere incompiute, edifici abbandonati e numerosi solleciti al comune di Cagliari affinché accolga proposte e progetti avanzati dalla municipalità che “anche questo anno si è impegnata per dare un servizio alla popolazione: alcuni risultati sono arrivati altri ancora no, anche perché è il comune di Cagliari che decide in tutte le attività che da noi vengono richieste” comunicano i consiglieri.

In programma ci sono interventi importanti come il dissesto idrogeologico, tematica spigolosa che crea situazioni di pericolo ogni qualvolta è previsto un temporale di particolare intensità. Non solo: tr gli interventi che richiedono attenzione vi è anche la ristrutturazione della guardia medica, l’ampliamento del cimitero e il rifacimento del manto stradale. Alcune arterie sono già interessate dai lavori, quindi “è un buon segno”.

Niente di concreto, però, dopo le segnalazioni della municipalità per quanto riguarda le periferie di Pirri “ormai abbandonate e dove c’è degrado: alcuni cittadini aiutano a deturpare ancor più le zone abbandonando rifiuti di ogni genere.

Ci vogliono interventi mirati da parte del comune di Cagliari. Come opere abbandonate e che necessitano un lavoro urgente da parte del comune di Cagliari segnaliamo la palestra di via degli Stendardi dove ci sono stati alcuni incendi all’interno e niente si è fatto ancora”.

Insomma, il 2022 è, quasi, oramai un capitolo chiuso e con l’arrivo del nuovo anno si spera in un interesse maggiore da parte delle istituzioni competenti.

Inoltre, dal presidente delle attività produttive Eugenio Spiga sono state segnalate alcune situazioni che proprio non vanno bene, come per esempio “i lavori mai iniziati nel mercato di Is Bingias, l’area ambulanti con asfalto inagibile ai pedoni, stalli privi di segnaletica”.

Non solo brutte notizie, però: grazie all’impegno dei consiglieri locali “qualcosa si è mossa: per il periodo di Natale siamo riusciti a organizzare eventi a casa Saddi e al parco dell’Ex Vetreria in collaborazione con la cooperativa Mesa Noa. Quest’anno, finalmente, abbiamo anche un bell’albero di Natale”.

Spiga aggiunge: “Per quanto riguarda la mia commissione ci impegneremo per fare degli interventi al mercato civico e area ambulanti ed eventi al parco per valorizzare i nostri prodotti locali.

Il 25 dicembre è oramai alle porte e tutta la municipalità di Pirri augura buon Natale e felice 2023″.