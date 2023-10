Operazione Lucignolo, nei guai un presunto pedofilo quartese di 45 anni: scatta l’inchiesta. Perquisita una casa a Quartu, è stato trovato materiale pedopornografico, l’uomo è accusato di averlo detenuto e anche diffuso. L’operazione è a livello nazionale, svolta dalla polizia postale da sempre in prima linea contro la pedofilia. Ci sono stati tre arresti e perquisizioni in abitazioni di diverse regioni italiane. A Quartu all’uomo è stato sequestrato il computer e altro materiale informatico, che ora finirà sotto la lente degli inquirenti che decideranno come proseguire le indagini.