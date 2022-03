I Forestali del Servizio ispettorato di Cagliari in azione a Gutturu Mannu e sui Sette Fratelli

Le operazioni portate a termine si inquadrano nella attività di controllo del territorio operato da Corpo Forestale per contrastare il fenomeno del bracconaggio nel delicato periodo del passo migratorio primaverile quando gli uccelli intraprendono la migrazione dall'Africa verso il Nord Europa per la riproduzione.(luciano onnis)

Nel Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu ,i ranger del Nucleo investigativo e della stazione forestale di Uta ha sorpreso un uomo di Capoterra, già noto per i suoi precedenti penali, intento a posizionare in un sentiero trappole costituite da cavetti d'acciaio per catturare i cervi e i cinghiali che popolano la zona . L’intervento dei Forestali, oltre a permettere l’individuazione del responsabile, ha evitato la cattura, la sofferenza e la morte della selvaggina. Sono stati trovati e sottoposti a sequestro 20 sistemi illegali di cattura. N

UTA. Decine di capi di selvaggina e strumenti illegali di cattura sequestrati, denunciati due presunti bracconieri che operavano nel Parco regionale di Gutturu Mannu, in territorio di Uta, e sulle pendici del Monte dei SetteFratelli, in agro di Maracalagonis: è il risultato dell’attività dei forestali del Servizio Ispettorato di Cagliari nell'ambito della intensificazione dell'attività di controllo e contrasto al fenomeno del bracconaggio.

Fonte: La Nuova Sardegna

