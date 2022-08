Il tutto, armi munizioni e selvaggina, è stato sottoposto a sequestro e i due, S.G. di 63 anni e M.G. di 82, entrambi di Sarroch, pluripregiudicati per reati venatori e in materia di armi, sono stati denunciati a piede libero e rischiano una pena sino a 12 anni di reclusione per fabbricazione, porto e detenzione di armi clandestine oltre che per illecita cattura di selvaggina nel Parco di Gutturu Mannu.

All’intimazione dell’alt, i due uomini si sono dati alla fuga; uno dei due è stato subito raggiunto dai Forestali che hanno provveduto a sequestrargli un’arma perfettamente funzionante ma senza alcun segno identificativo. L’altro indagato, riconosciuto, ha fatto perdere le sue tracce liberandosi dell’arma che però è stata recuperata dal personale del Corpo Forestale insieme a un involucro contenente le munizioni. Dalle verifiche tecniche le armi, anche se del tutto simili alle normali armi da caccia in commercio, sono risultate essere clandestine in quanto costruite artigianalmente.

