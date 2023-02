Operativo nell’Unione dei Comuni Parte Montis lo sportello linguistico sardo

Mogoro

In s’Unioni de is Comunus at abertu su sportellu linguìsticu sardu

S’informat chi in sa sea de s’Unioni de is Comunus de Parte Montis at abertu su sportellu linguìsticu sardu. Su servìtziu linguìsticu bolit abbiatzai s’impreu de sa lìngua sarda in dònnia logu (in famìllia, in scola, in s’Amministratzioni pùblica, me in is assòtzius, e aici sighendi), ammelliorendi in su pròpiu tempus sa cumpetèntzia linguìstica e de comunicatzioni de is fueddadoris e s’alfabetizatzioni insoru.

S’isportellu tenit sa punna de agiudai a is tzitadinus chi bolint impreai sa lìngua sarda, in su fueddai o in sa scritura, in is raportus cun s’Amministratzioni pùblica e est de agiudu a is Amministratzionis po parai fronti in sa mèllus manera a custu bisòngiu. Is operadoris de isportellu de sa Sotziedadi Cooperativa L’altra cultura funt a disponimentu de is amministradoris e de su personali dipendenti de is entis, e – prus che totu – de is tzitadinus, de is studiantis, de is insegnantis, de is bibliotecas comunalis, de is assòtzius culturalis, isportivus, de recreu, e aici sighendi, po cali si siat informu, aprofundamentu, duda, curiosidadi chi pertocat sa lìngua sarda e s’impreu suu in is raportus cun s’Amministratzioni pùblica e in cali si siat logu, po consulèntzias bibliogràficas, sitogràficas, ortogràficas e grammaticalis in contu de su sardu, po consulèntzias in sa carrera didàtica e in sa carrera giurìdicu-normadora.

Su servìtziu at a abarrai abertu fintzas a su 30 de donniassantu de su 2023, ma is operadores, si serbit e si presentat su bisòngiu, funt a disponimentu po si transiri a is biddas de s’Unioni. Su progetu previdit s’abertura pro 11 oras a sa cida, in custas diis e cunforma a custus oràrius:

– su martis, de is otu de mangianu a is duas;

– sa giòbia, dae is duas de merii a is seti.

In is diis e in is oràrius inditaus fait a circai su sportellu linguìsticu de personi (arrespetendi is arrègulas de cumportamentu po parai fronti a sa spraxidura de su virus SARS CoV-2), cun su telèfonu faendi is nùmerus 0783/997379 o 349/6025986 o mandendi un’e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Su presidenti

Geom. Giorgio Scano

Operativo nell’Unione dei Comuni lo sportello linguistico sardo

Si informa che presso la sede dell’Unione dei Comuni Parte Montis è operativo lo sportello linguistico sardo. Il servizio linguistico intende promuovere l’uso della lingua sarda nei diversi contesti (in famiglia, a scuola, nella pubblica amministrazione, nell’associazionismo, etc.), migliorando al contempo la competenza linguistica e comunicativa dei parlanti e la loro alfabetizzazione.

Si pone principalmente al servizio dei cittadini che intendano usare il sardo, sul piano dell’oralità e/o su quello della scrittura, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed è di ausilio alle amministrazioni per venire incontro nel migliore dei modi a questa esigenza. Gli operatori di sportello della Società Cooperativa L’altra cultura sono a disposizione degli amministratori e del personale dipendente degli enti, e – soprattutto – dei cittadini, degli studenti, degli insegnanti, delle biblioteche comunali, delle associazioni culturali, sportive, ricreative, etc., per qualsivoglia informazione, approfondimento, dubbio, curiosità che riguardi la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la pubblica amministrazione e in qualsivoglia altro contesto, per consulenze bibliografiche, sitografiche, ortografiche e grammaticali sul sardo, per consulenze sul versante didattico e in quello giuridico normativo.

Il servizio sarà operativo fino al 30 novembre 2023, ferma restando la disponibilità degli operatori a spostarsi per particolari esigenze presso i Comuni aderenti, qualora se ne presentasse la necessità. È prevista l’operatività per complessive 11 ore settimanali, in questi giorni e secondo il seguente orario:

– il martedì, dalle 8.00 alle 14.00;

– il giovedì, dalle 14.00 alle 19.00.

Nei giorni e negli orari dianzi indicati ci si può rivolgere allo sportello linguistico fisicamente (nel rigoroso rispetto delle misure comportamentali per contrastare la diffusione del virus SARS CoV 2), telefonicamente attraverso i numeri 0783/997379 o 349/6025986 o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il presidente

Geom. Giorgio Scano

Giovedì, 16 febbraio 2023