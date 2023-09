Operaio muore folgorato mentre lavora urtando i cavi dell’alta tensione

Ancora una tragedia sul lavoro, a poche dopo la strage di Brandizzo dove 5 operai sono stati falciati da un treno tecnico mentre lavorano al cambio di alcune rotaie.

La vittima è un operaio di 46 anni e lavorava in un’azienda di Castel Di Sangro, in provincia dell’Aquila, che si occupa della produzione di pomodori. Nel pomeriggio di ieri l’uomo, urtando i cavi dell’alta tensione, è rimasto folgorato. Inutile, purtroppo, l’intervento del 118. I Carabinieri e la Procura di Sulmona hanno in mano il caso per chiarire la dinamica del fatale incidente, e saranno supportati dagli esiti dell’autopsia.