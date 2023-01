Operaio morto durante lavori in nero, chiesto patteggiamento - Sardegna

Questa mattina, davanti al giudice monocratico del tribunale di Nuoro Filippo Orani, si sarebbe dovuto aprire il dibattimento a carico di Luciano Carroni, sindacalista ed ex vigile urbano, accusato di aver provocato "per negligenza, imprudenza e violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro" la morte di Mario Sini, operaio di 66 anni, impegnato in alcune ristruttuzioni in nero nella sua abitazione, ma i difensori dell'imputato, Daniele Succu e Maurizio Scarparo, hanno chiesto il patteggiamento. Il giudice si è riservato di valutare l'ammissibilità della richiesta e ha aggiornato l'udienza al 28 febbraio prossimo.

Secondo il pm Riccardo Belfiori, Carroni, nell'aprile di due anni fa, aveva incaricato la vittima di svolgere lavori di manutenzione della canna fumaria, di muratura e tinteggiatura della facciata della sua abitazione di via Gavino Lai, nonostante Sini fosse privo di qualifica e competenze e non fosse iscritto alla Camera di Commercio. Il trabatello usato per l'esecuzione di questi lavori non era a norma e all'improvviso si era rovesciato provocando la caduta dell'operaio da un'altezza di 7 metri: un volo risultato fatale.

A Carroni viene contestato il reato di omicidio colposo: avrebbe violato diverse norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non verificando l'idoneità professionale dell'operaio nè se stesse utilizzando strumenti e impalcature adeguate. La moglie e i figli della vittima si sono costituiti parte civile con gli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna