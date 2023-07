Operaio investito e ucciso da un camion mentre lavorava in un cantiere

Un tremendo incidente sul lavoro, l’ennesimo, che ha coinvolto un operaio di soli 32 anni che stava lavorando in un cantiere. L’uomo, dipendente di una ditta che si occupa di segnaletica stradale, è stato investito e uccido da un camion sulla A24 nei pressi del casello di Avezzano, in provincia dell’Aquila. I soccorsi tempestivi non sono purtroppo serviti a salvare la vita all’operaio. Le indagini per capire la dinamica dei fatti sono appena iniziate, ma non si può non pensare a quanto sia fondamentale riflettere sul tema della sicurezza sul lavoro e sul dibattito che questa tragedia riporterà nuovamente alla luce.

La polizia stradale e l’Anas si sono subito adoperate per ripristinare la viabilità inevitabilmente bloccata dalla tragedia.