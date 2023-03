Operaio cade da un ponteggio a Pula, ferito grave - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAR - Incidente sul lavoro questa mattina a Pula. Un operaio di circa 60 anni è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Monserrato con assegnato un codice rosso.

L'uomo, da quanto si apprende, stava eseguendo dei lavori su uno stabile in via Garibaldi quando ha perso l'equilibrio ed è caduto dal ponteggio. Un volo di alcuni metri e poi l'impatto sul terreno. L'operaio è stato subito soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pula e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

A Pula sono arrivati anche i militari del Nil che si occuperanno di ricostruire l'incidente e verificare la sicurezza dell'impalcatura. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna