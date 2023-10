Operaio al lavoro investito sulla Statale. In ospedale in gravi condizioni

Cronaca L'incidente nel primo pomeriggio sulla 131 Dcn

Nuoro

L’incidente nel primo pomeriggio sulla 131 Dcn

Un operaio, impegnato nel rifacimento della segnaletica stradale, è stato investito sulla Statale 131 Dcn ed è in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato dal 118 al San Francesco di Nuoro. Non sarebbe in pericolo di vita.

A travolgere l’operaio è stata una Fiat Idea. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14.50 all’altezza del chilometro 54,600, prima dello svincolo per Nuoro.

L’automobilista al volante della Fiat Idea è rimasto sotto choc.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Nuoro.

Sono stati gli agenti della polstrada a effettuare i rilievi dell’incidente.

Lunedì, 2 ottobre 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta