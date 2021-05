Operai ma anche tanti volontari impegnati nella cura del verde a Marrubiu

Il sindaco Santucciu elogia il giardino creato dagli abitanti di via Matteotti



Via sterpaglie ed erbacce, più attenzioni per il verde pubblico. Il Comune di Marrubiu da qualche settimana si sta impegnando per il decoro urbano e lo fa anche grazie all’aiuto dei residenti di alcune vie del paese. È il caso degli abitanti del complesso di Area in via Matteotti: in tanti lavorano per rendere sempre più curata l’area verde condominiale. “Un particolare plauso”, dice il sindaco Andrea Santucciu, “va proprio a loro, i condomini di via Matteotti, per la cura continua del loro splendido giardino”. Altri concittadini si sono dati alla raccolta e taglio di erbacce lungo alcune strade urbane, come la via Cesare Battisti. “Una valida mano”, dice ancora Santucciu, “per aiutarci a combattere l’erba che prolifera”.

“In queste settimane”, prosegue il sindaco, “nei lavori di pulizia e cura del verde sono coinvolte anche due ditte: la prima – con il progetto Lavoras – è formata dalle ‘ex Compau’, le lavoratrici in mobilità di una storica azienda del paese; la seconda invece è la ditta privata che ha vinto la gara d’appalto per il verde pubblico. In particolare, stanno procedendo con la pulizia della zona sportiva, a seguire sarà la volta dell’area di is Bangius, che a giugno ospiterà una mostra di orchidee, e infine nella zona dei campetti di via Nenni”. Al decoro urbano stanno contribuendo anche i ragazzi del Servizio civile: insieme ai bambini e ragazzi che frequentano il Centro di aggregazione sociale di Marrubiu, stanno decorando il muretto che delimita il canale coperto tra via Tevere e via Tirso. “Tutto è nato da una mia idea”, spiega il sindaco: “ravvivare un tratto del muretto lungo il tradizionale percorso del nostro carnevale, su Marrulleri. Ci siamo rivolti quindi ai ragazzi del Servizio civile che stanno ultimando il loro ‘mandato’ . In vista della fine di questo percorso che ha come tema principale l’ambiente, abbiamo pensato di realizzare dei pannelli, una sorta di lungo murale, riprendendo dei disegni fatti da alcuni bambini negli anni ’90 e riadattandoli in chiave contemporanea. Il tema è sempre dedicato all’ambiente”. “Giovedì prossimo faremo un sopralluogo con il presidente del comitato di su Marrulleri”, conclude Santucciu, “mentre i ragazzi si riuniranno altre due o tre volte, sempre il giovedì, per ultimare le decorazioni. Speriamo poi di fare una piccola inaugurazione per il nuovo murale”.





Fonte: Link Oristano