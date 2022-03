San Nicolò d’Arcidano

Intervento di Abbanoa per l’allaccio alla rete in via Linnaris



Venerdì mattina sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a San Nicolò d’Arcidano.

Lo rende noto Abbanoa, con un comunicato.

È in programma il collegamento delle nuove condotte realizzate in via Linnaris, nell’ambito delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione “Dedoni-Lonis-Atzori”.

Per questo, ha spiegato Abbanoa, tra le 8.30 e le 12.30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nel centro abitato.

Dopo il ripristino del servizio, qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Mercoledì, 16 marzo 2022