Open-day (tutto al femminile) per chi soffre di emicrania all’ospedale SS. Trinità il 31 gennaio

In occasione delL’iniziativa si svolgerà in contemporanea nazionale con l’, Osservatorio Nazionale che dal 2005 è attivamente impegnato nella promozione di un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione a quella femminile. L’ospedale Santissima Trinità, grazie all’attività svolta dalla UO Ginecologia e Ostetricia, diretta dalla Dott.ssa Eleonora Coccollone, da anni è uno dei presidi ospedalieri maggiormente sensibili a tali tematiche. Per tale motivo, nel biennio 2022-2023,, al quale annualmente afferiscono oltree, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,È una malattia cronica che ha un altissimo costo umano, sociale ed economico, eppure è ancora percepita dai pazienti come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa, alla sua prima edizione, è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità della vita dei pazienti. “Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara“La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”.