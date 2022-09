Cabras

In serata la rassegna Cabras Classica, con il concerto dell’AP Clarinet Band

Sarà un pomeriggio di festa quello che l’Amministrazione comunale di Cabras ha programmato per domani (venerdì 16 settembre), alle 16 nella piazza Ravenna, in collaborazione con la scuola civica di musica intercomunale + Musica, della quale fanno parte Cabras (capofila), Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia, per l’Open Day di presentazione dei corsi attivi nella scuola.

L’evento è pensato in particolare per tutti gli alunni delle scuole, che sono stati espressamente invitati a partecipare e che potranno conoscere i vari corsi, provare gli strumenti e compilare il modulo di preiscrizione per iniziare una nuova esperienza.

La scuola civica + Musica conta ormai un numero annuale che supera i centoventi iscritti. Domani il direttore della scuola, il Maestro Fortunato Casu, darà tutte le informazioni sulle attività che sono indirizzate a grandi e piccoli, a partire dai quattro anni.

“L’approccio a uno strumento musicale migliora la capacità di apprendimento, sviluppa la socialità e occupa il tempo in modo sano e produttivo”, ha detto l’assessore alla Cultura Carlo Trincas. “Ci auguriamo pertanto che siano numerosi i bambini e i ragazzi che domani sera parteciperanno con curiosità all’evento, ma l’invito è rivolto anche agli adulti”.

La serata proseguirà alle 19, sempre nella piazza Ravenna. con il concerto dell’AP Clarinet Band inserito nella rassegna Cabras Classica, in programma all’interno del calendario estivo comunale L’Estate Cabrarese. Il gruppo suonerà pezzi di Mozart, Bartok, Mangani e Morricone, con Antonio Puglia, Cristiana Nuvoli, Raffaele Della Porta e Elena Ibba al clarinetto e Emanuela Serra al Pianoforte.

In caso di pioggia l’Open day e il concerto si terranno al centro polivalente di via Tharros.

Giovedì, 15 settembre 2022