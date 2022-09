(ANSA) - CAGLIARI, 06 SET - E' online la Guida ai migliori vini della Sardegna 2023 della testata giornalistica Vinodabere.it, esperienze nel mondo del vino, della gastronomia e della ristorazione. Settantasette etichette hanno conquistato la "Standing ovation", il massimo riconoscimento previsto dalla guida. Tra queste poi, tre, Ruinas 2021 di Depperu, Festa Norìa di Santadi e Mandrolisai Rosso 1921 2020 de Il Risveglio, hanno raggiunto il punteggio di cento centesimi.

Disponibile gratuitamente, curata da Maurizio Valeriani ed Antonio Paolini, la guida offre uno spaccato puntuale e attento sul mondo dell'enologia sarda tra realtà affermate e altre apprezzate ma lontane dai riflettori, tutte da scoprire e raccontare. Nella pubblicazione si dà conto anche della passione e dell'impegno di chi lavora in questo ambito. Duecentoundici i vini recensiti, con punteggi superiori ai 91 centesimi, prodotti da nord a sud in tutti gli areali della Sardegna. Regione che ha raggiunto, secondo gli esperti della guida, con la sua produzione vitivinicola un consolidato e diffuso livello qualitativo. Un viaggio tra i territori del vino tra bianchi, rossi, rosati, passiti, vitigni autoctoni noti e ancora da valorizzare.

"Un racconto 'liquido' tessuto di storia, tradizioni, luoghi, persone, paesaggi e apparentato ovviamente con la cucina, o meglio, le cucine del luogo - spiega Valeriani - Dall' assaggio dei vini emerge la territorialità profonda, che va oltre la tipicità, con la localizzazione delle vocazioni e delle appartenenze coerente ed eloquente".

I contributi sono affidati a degustatori e autori dei testi: Carlo Bertilaccio, Salvatore Del Vasto, Ruggero Faliva, Carlo Fiori, Paolo Frugoni, Maurizio Gabriele, Luca Matarazzo, Daniele Moroni, Gianmarco Nulli Gennari, Antonio Paolini, Pino Perrone, Giuseppe Picconi, Emanuela Pistoni, Franco Santini, Marco Sciarrini, Gianni Travaglini, Paolo Valentini, Maurizio Valeriani. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

