Ondate di calore, sabato 15 e domenica 16 luglio a Cagliari sarà bollino rosso

Le temperature in progressivo aumento hanno fatto scattare l’attenzione del Ministero della Salute che, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, ha incrementato il livello di pericolosità da arancione a rosso per le giornate di sabato 15 e domenica 16 luglio 2023.

Si passa da un livello 2 – allerta arancione prevista per oggi, venerdì 14, ad un livello 3 per i prossimi due giorni.

Il codice dell’allerta, che interesserà anche la zona di Cagliari, a partire da sabato 15 sarà caratterizzato dal colore rosso e le temperature previste si attesteranno tra i 25°C e i 34°C con una temperatura massima percepita di 38°C.

Con l’Allerta di livello 3 la situazione è classificata come “Ondata di calore”. Le condizioni sono ad elevato rischio e persisteranno per 3 o più giorni consecutivi. I Servizi sanitari e sociali sono in fase di allerta.