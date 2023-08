Ondate di calore in arrivo e temperature fino a 30 gradi: scatta l’allerta meteo a Cagliari

Da lunedì 21 a mercoledì 23 agosto 2023 Allerta Gialla per le Ondate di calore. Salgono le temperature nei prossimi giorni e per questo il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di Allerta Gialla per gli effetti delle ondate di calore sulla salute, valido da oggi, lunedì 21 a mercoledì 23 agosto 2023.

Il pericolo è stato classificato con il livello 1. Nella zona di Cagliari, le temperature previste domenica si attesteranno tra i 24°C e i 37°C con una temperatura massima percepita di 38°C. Con l’Allerta Gialla le condizioni meteorologiche sono tali che possono precedere un livello 2. I servizi sanitari e sociali sono in fase di Pre-Allerta.