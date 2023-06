Ondate di calore, a Cagliari oggi l’allerta del Ministero arriva al livello 2

Cagliari

Rischio di effetti negativi sulla salute

Arriva al livello 2 oggi a Cagliari l’allerta per gli effetti sulla salute delle ondate di calore, lanciata dal Ministero della Salute. Il codice, caratterizzato dal colore arancione, prevede temperature che andranno dai 23°C ai 35°C.

Il sistema di allarme del Ministero è finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Il sistema è operativo unicamente in 27 città, tra le quali Cagliari.

Con l’allerta al livello 2 (colore arancione) le condizioni meteorologiche e le alte temperature possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Sono in stato di allerta i servizi sanitari e sociali.

Nel sito del Ministero alcuni consigli per affrontare il livello 2 di allerta. Tra le altre, evitare di stare all’aperto e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18). Evitare le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

È meglio uscire solo nelle ore più fresche e trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca.

Assicurare un adeguato ricambio di aria: la ventilazione naturale determina un miglior ricambio dell’aria rispetto alla ventilazione meccanica.

Indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali, e all’aperto riparare la testa con un cappello leggero, di colore chiaro, e usare occhiali da sole.

Importante anche proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

Bere molti liquidi, limitando però le bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evitare, inoltre, bevande troppo fredde e le bevande alcoliche.

Nelle giornate di gran caldo è utile seguire un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consumare molta verdura e frutta fresca.

Domani – mercoledì 28 giugno – ci sarà un leggero miglioramento, con l’allerta che passerà dal livello 2 al livello 1 (codice giallo).

Martedì, 27 giugno 2023