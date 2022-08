Ondata di maltempo sul Cagliaritano, oltre 80 le richieste di intervento per i vigili del fuoco

Ondata di maltempo nel cagliaritano e provincia, dal pomeriggio di ieri sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco.

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri un’ondata di maltempo con abbondanti piogge e forti raffiche di vento, ha imperversato il cagliaritano e la provincia.

Oltre ottanta le richieste d’intervento nella provincia di Cagliari. Dalle 16,30 alle 20 erano circa venticinque gli interventi di soccorso portati a termine, tra le priorità i soccorsi a persone rimaste bloccate nelle proprie auto, messa in sicurezza di tetti con e senza impianto fotovoltaico e caduta di alberi che ostruivano la sede stradale.

Sono circa 60 gli interventi in coda che verranno gestiti dalla sala operativa 115 del Comando in base alle priorità.

Maggiori criticità a Isili, Gergei, Mandas, Elmas, Assemini, Uta, Decimomannu e Sestu e nell’Iglesiente.

A Sestu in via Don Milani le raffiche di vento hanno strappato un impianto fotovoltaico dal tetto di un capannone. Parte è finito in strada, fortunatamente senza coinvolgere persone.