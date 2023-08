Ondata di maltempo anche nell’Oristanese: cade un masso sulla Statale. Disagi

Bosa

Vento forte e pioggia intensa in alcune zone ma senza gravi danni

Un’improvvisa ondata di maltempo ha investito stamane anche buona parte della provincia di Oristano. Forte vento, un po’ di pioggia, a metà mattina.

Un masso è precipitato dal costone lungo sulla Statale 292 che porta ad Alghero, nel territorio di Bosa. Un miracolo che in quel momento non ci fossero veicoli in transito, in giornate di traffico sostenuto, per la presenza di turisti.

L’ennesimo incidente si è verificato all’altezza del chilometro 12, poco distante da capo Marrargiu.

Una tempestiva segnalazione ha fatto scattare l’intervento del Comune di Bosa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cuglieri, la polizia locale ed i barracelli di Bosa, insieme ai tecnici della Provincia di Oristano.

L’immediato intervento ha consentito di liberare la sede stradale dal masso e da altri detriti e di riaprire in tempi veloci la Statale al traffico automobilistico.

A Oristano, invece, i vigli del fuoco sono dovuti intervenire per tagliare un grosso ramo di un carrubo che il vento aveva spezzato, rischiando di farlo finire sulle auto in sosta in via Pirandello.

Nonostante la pioggia breve ma intensa e il forte vento, per il momento non ci sono segnalazioni di danni o altri problemi particolari, a parte gli ombrelloni richiusi rapidamente in spiaggia e le tende da sole ripiegate per non rischiare di vederle volare via.

Per il pomeriggio sono previste nubi sparse con qualche possibilità di pioggia. Il maestrale ha provocato un sensibile abbassamento delle temperature, con minime attorno ai 20° e massime di 26°. Da domani dovrebbe tornare il sereno.

Venerdì, 4 agosto 2023