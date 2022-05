Oltre i quaranta gradi. Le previsioni prospettate dai modelli matematici indicano una tendenza meteo per la Sardegna esageratamente calda. L’ondata di calore inizierà mercoledì, quando si avrà un forte aumento della temperatura rispetto ai valori già in crescita rispetto a martedì.

I picchi massimi di temperatura martedì dovrebbero raggiungere i 35 °C a Ballao. Ed ecco che mercoledì la temperatura è prevista sino a 39°C a Fordongianus.

Giovedì saremo in piena onda di calore, temperature altissime, varie località andranno ben oltre i 40 °C, e soprattutto si potrebbero avere picchi di oltre 43° in talune.

Sono temperature veramente considerevoli, che generalmente si raggiungono durante forti ondate di caldo tra luglio e agosto. Ed è appunto il resto dell’estate, ad essere sotto osservazione, in quanto potrebbe proseguire con caldo molto intenso.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail