Ondata di caldo africano, l’allerta meteo a Cagliari: codice rosso fino a domani

La Protezione civile nazionale ha emesso un nuovo bollettino livello 3 sino al 23 luglio. Ondate di calore: allerta codice rosso nella zona di Cagliari.

Per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute, la Protezione civile nazionale ha diramato un nuovo bollettino per la zona di Cagliari. In particolare, queste le previsioni per i prossimi giorni:

Sabato 22 luglio 2023 livello allerta 3 – codice rosso, domenica 23 luglio 2023 livello allerta 3 – codice rosso-

Il ministero della Salute consiglia di evita l’esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18): temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni.